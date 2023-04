Santa Lucia del Mela: Oggi la Via Crucis Vivente

C’è tanta attesa a Santa Lucia del Mela per la Via Crucis organizzata dall’Officina Culturale Luciese e patrocinata dal Conune, sempre molto attento alle varie iniziative del territorio.

Così dopo due anni sono ritornate le manifestazioni che stanno caratterizzando il periodo Pasquale e dopo la rappresentazione dell’Ultima Cena, molto apprezzata e partecipata, oggi pomeriggio dalle ore 15:30 si svolgerà la Via Crucis vivente, che racconterà gli ultimi giorni di vita di Gesù.

Anche in questo caso la regia è affidata all’Officina Culturale Luciese e la location scelta è la Contrada Mulinello.

Un evento che coinvolgerà famiglie intere che parteciperanno e seguiranno con grande commozione l’intero evento.