Capo d’Orlando – La scrittrice Tea Ranno presenta “Un tram per la vita” all’I.C. n.2 – VIDEO

In Sicilia per un piccolo tour letterario per presentare la sua nuova opera “Un tram per la vita”, Tea Ranno ha fatto visita agli studenti dell’istituto comprensivo n.2 di Capo d’Orlando.

Nata a Melilli, in provincia di Siracusa, è autrice di romanzi come 𝘓’𝘈𝘮𝘶𝘳𝘶𝘴𝘢𝘯𝘻𝘢, 𝘛𝘦𝘳𝘳𝘢𝘮𝘢𝘳𝘪𝘯𝘢, 𝘎𝘪𝘰𝘪𝘰 𝘮𝘪𝘢, 𝘝𝘪𝘰𝘭𝘢 𝘍𝘰𝘴𝘤𝘢𝘳𝘪, 𝘓𝘢 𝘴𝘱𝘰𝘴𝘢 𝘷𝘦𝘳𝘮𝘪𝘨𝘭𝘪𝘢, 𝘚𝘦𝘯𝘵𝘪𝘮𝘪 𝘦 𝘪𝘭 𝘯𝘶𝘰𝘷𝘪𝘴𝘴𝘪𝘮𝘰 𝘜𝘯 𝘵𝘳𝘢𝘮 𝘱𝘦𝘳 𝘭𝘢 𝘷𝘪𝘵𝘢.

In “Un tram per la vita” Tea Ranno racconta in prima persona la storia di Emanuele di Porto, giovane ebreo che a dodici anni viene catturato dai nazisti insieme a sua madre. Siamo nel Ghetto di Roma il 16 ottobre 1943.