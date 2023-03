San Piero Patti – L’assessore Albano inaugura la nuova sede del Centro per l’impiego

Questa mattina si è svolta la cerimonia di inaugurazione dello Sportello Giovani-Lavoro presso il Centro per l’Impiego di San Piero Patti alla presenza dell’Assessore Regionale alla Famiglia, alle Politiche Sociali e al lavoro Nuccia Albano, del Direttore Generale del Dipartimento Regionale del Lavoro, dell’Impiego e l’Orientamento Gaetano Sciacca, del Sindaco Cinzia Marchello.

Erano presenti anche il dirigente generale del dipartimento regionale del Lavoro, Gaetano Sciacca, e il presidente del consiglio comunale, Maria Pia Germanà.



Gli uffici, che si trovano in via Roma, saranno aperti ogni mercoledì dalle 9 alle 13,30 e dalle 15,30 alle 17. «La rete regionale dei servizi per l’impiego – ha detto l’assessore Albano – svolgerà le sue attività di orientamento per il lavoro, evitando così agli abitanti di San Piero Patti di spostarsi in altri centri vicini. Un servizio del quale trarranno benefici anche i cittadini del comprensorio».

“Quello inaugurato oggi è un presidio importante nel territorio dei Nebrodi. La Sicilia ha un gravissimo problema di disoccupazione giovanile e di incidenza dei NEET (giovani che non studiano, non lavorano e non sono coinvolti in percorsi di formazione) – dichiara Federico Raineri, responsabile DC per la provincia di Messina -. L’Assessore Albano sta svolgendo un preziosissimo lavoro in materia, riuscendo a dialogare con i territori e prestando attenzione anche a realtà troppo spesso dimenticate. Siamo molto orgogliosi che il tema lavoro sia nelle mani di un membro del nostro partito e in qualità di responsabile provinciale posso assicurare che in futuro saranno tante le iniziative simili”, conclude Raineri.