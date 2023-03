Le studentesse di ITET e ITE di Sant’Agata M.llo e Tortorici immerse nella natura in Germania con l’Erasmus+

E’ il distretto di Coesfeld nel Nord della Germania la tappa del progetto Erasmus+ ka229 “One, Two, Tree! Plant and Let it Grow”, che si sta svolgendo in questa settimana.

Sono sei le alunne dell’ITET di Sant’Agata di Militello e ITE di Tortorici, accompagnate dalla dirigente Antonella Emanuele e dalla docente Roberta Caliò, impegnate nello svolgimento delle fasi previste dal progetto europeo.

Il tema dominante è la natura, da conoscere, conservare e valorizzare. Le alunne Jasmine Freni, Nicole Saccone, Martina Saccone Territò, Giulia Conti Mica, Lucy Scolaro e Dèsirèe Parasiliti Parracello, al pari delle delegazioni provenienti dalla Francia, Slovenia, Slovacchia e dei “padroni di casa” in questi giorni sono, dunque, immerse nella conoscenza paesaggistica dei luoghi, delle caratteristiche del territorio e della sua fauna, in un’ottica di educazione ambientale.

Protagoniste assolute sono ancora una volta le api, animale fondamentale per la stessa esistenza della natura. Tra le molteplici iniziative sono state costruite delle “casette alveari” come attività di artigianato locale. La permanenza a Coesfeld continuerà ancora per qualche giorno, prima del rientro in Italia della delegazione.