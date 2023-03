Domenica al Palacultura di Messina un tributo musicale al jazzista Louis Prima

Statunitense di origini italiane, interprete e talvolta anche autore di canzoni come Buonasera, Just a Gigolo, Angelina e Sing, Sing, Sing, nonché voce di King Louie nella versione originale della Disney de “Il Libro della Giungla” (per i nostri lettori più piccoli). A rendergli giustizia ci pensa, e non per la prima volta, la Filarmonica Laudamo, con il concerto “Omaggio a Louis Prima” in programma per domenica 2 aprile, alle ore 18:00, presso l’Auditorium Palazzo della Cultura “Antonello da Messina”.

Louis Prima nasce a New Orleans, da una famiglia di origine siciliana: il padre era figlio di un emigrato di Salaparuta, mentre la madre, Angelina Caravella, era nata a Ustica. Nonostante la sua grande popolarità, l’artista non è annoverato tra i grandi nomi “ufficiali” della musica jazz e di rado i canali specializzati hanno approfondito la portata artistica del personaggio. La proposta musicale in questione, realizzata per la prima volta nel 2015 dal Thrinax Quintet di Antonino Cicero, Giuseppe Corpina, Luciano Troja e Alessandro Blanco, e oggi adattata per il Pannonica Workshop in una veste ancor più ampia, parte proprio dall’assunto di valorizzare e reinterpretare una figura tanto amata nell’epoca in cui visse.

I non abbonati potranno acquistare il biglietto al botteghino (al costo di 10 €) il giorno stesso dell’evento oppure prenotarlo da lunedì a venerdì dalle 9:00 alle 13:00 tramite il numero Whatsapp 3394674324 o via mail scrivendo all’indirizzo prenotazioniflaudamo@libero.it.

Articolo di Federica Margherita Corpina