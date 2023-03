Circolo Tennis Brolo: storica qualificazione agli spareggi play off regionali

Il Circolo Tennis di Brolo “Elettrosud”, battendo 3 a 1 il Kalta Tc di Palermo, ha conquistato il primo posto nel girone 3 e la qualificazione ai playoff regionali per l’ammissione al tabellone nazionale per la promozione in serie B2.

Sono state Ginevra Abramo e Miriam Gullì ad imporsi nel singolo e nel doppio, con l’unico punto perso, ma senza demeritare, per la giovanissima Gaia Di Matteo. Non era mai successo nei 37 anni di storia del Circolo Tennis Brolo che nel campionato degli affiliati una squadra si qualificasse agli spareggi play off regionali, per l’ammissione al tabellone nazionale per l’accesso in seconda serie.