Ficarra, furgone di un corriere prende fuoco. Rogo domato dai Vigili del Fuoco

Attimi di paura nel tardo pomeriggio di oggi sulla strada provinciale che dallo svincolo autostradale di Brolo conduce a Ficarra.

Per cause da accertare un furgone di un corriere ha preso fuoco. Fortunatamente il conducente, ha fatto in tempo ad accostare a bordo strada e scendere e non ci sono state per lui conseguenze.

Il mezzo, invece, è andato quasi totalmente distrutto, mentre parte della merce che doveva essere consegnata è stata salvata dalle fiamme.

Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Patti, che hanno domato il rogo.