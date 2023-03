Pace del Mela in lutto per la morte di Nino Crisafulli. Si è sentito male mentre si trovava alla partita del figlio

Una tragedia che lascia nello sconforto un’intera comunità. Pace del Mela è in lutto per la morte del 60enne Nino Crisafulli.

L’uomo, conosciuto e benvoluto, si è sentito male mentre stava assistendo alla partita di pallavolo del figlio, sugli spalti della palestra della scuola media “Guglielmo Marconi”.

Un malore che gli ha tolto la vita ad appena 60 anni. I sanitari hanno provato a rianimarlo, inutilmente. Nino si è spento all’ospedale Fogliani di Milazzo.

Una notizia che ha destato incredulità e profonda commozione a Pace del Mela. Il sindaco Mario La Malfa a nome proprio e dell’amministrazione comunale ha espresso il cordoglio della cittadinanza ai familiari. “Nino era una persona splendida – ha detto La Malfa – benvoluta e apprezzata da tutti. Un altro punto di riferimento che ci mancherà, un abbraccio forte alla moglie Maria, ai figli Carmelo e Giuseppe”.

“Tutta la comunità parrocchiale – scrivono dalla Parrocchia S. Maria del Rosario di Giammoro – si unisce al dolore della famiglia Crisafulli per l’improvvisa dipartita del carissimo Nino. Vogliamo pregare per lui e per la sua famiglia così duramente colpita.

Rimarranno sempre vivi, nel cuore di ognuno di noi, la sua instancabile dedizione e la sua amorevole generosità per il Signore e per la sua e nostra comunità parrocchiale.

Il Dio della consolazione e la Beata Vergine Maria del S.S. Rosario lo accolgano nella gloria celeste e confortino i cuori dei suoi cari e i nostri!

Ci ritroveremo insieme oggi, martedì 28 marzo, alle ore 16.00 per affidarlo alle braccia di Dio, Padre Misericordioso.”