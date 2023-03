Galati Mamertino – Diventano genitori dopo anni e 4 aborti spontanei: “Non abbattetevi mai. Credete nei vostri sogni”

4 gravidanze interrotte. Disperazione, lacrime, angoscia. Eppure la speranza rimane viva. Oggi, dopo anni di sofferenza, riescono finalmente a gioire.

Maria Paola, nata oggi al Buccheri La Ferla di Palermo, è la primogenita di Elisa e Gianni, coniugi residenti a Galati Mamertino. Gianni ha voluto raccontarci la loro storia, come monito di speranza per tutte quelle coppie che lottano ogni giorno nella speranza di avere un figlio.

“Oggi – dice Gianni – sono diventato papà per la prima volta. Dopo 7 lunghissimi anni, in cui mia moglie ha avuto 4 aborti spontanei, non ci avevano dato più speranze. Ma non ci siamo arresi e dopo tanti sacrifici finalmente ce l’abbiamo fatta. Mia moglie ha dato alla luce una splendida femminuccia. Volevo lanciare un appello a tutte le coppie: non abbattetevi mai, lottate e credete i vostri sogni, se veramente è quello che desiderate. Le soddisfazioni arriveranno.”