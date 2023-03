Due mesi esatti alle Elezioni Amministrative in Sicilia. Ecco i candidati a sindaco già annunciati

Mancano 2 mesi esatti alla data delle elezioni amministrative in Sicilia. L’appuntamento è sempre più vicino: in Sicilia saranno chiamati al voto 129 comuni in occasione delle elezioni amministrative del 2023, che vedranno coinvolti quattro capoluoghi di provincia.

In 114 centri si voterà col sistema maggioritario, come previsto al di sotto dei 15 mila abitanti, mentre negli altri 15 comuni si andrà al voto con il sistema proporzionale.

I siciliani saranno chiamati alle urne domenica 28 maggio, dalle ore 7 alle ore 23, e lunedì 29 maggio, dalle ore 7 alle ore 15. L’eventuale turno di ballottaggio per le elezioni amministrative 2023 in Sicilia è previsto nei giorni 11 e 12 giugno.

In provincia di Messina sono 33 i Comuni nei quali si andrà al voto, in tutti con sistema maggioritario. Si tratta di Alì, Alì Terme, Capizzi, Casalvecchio Siculo, Castel di Lucio, Castell’Umberto, Fondachelli Fantina, Frazzanò, Furci Siculo, Gualtieri Sicaminò, Mazzarrà Sant’Andrea, Militello Rosmarino, Mojo Alcantara, Monforte Sangiorgio, Mongiuffi Melia, Montagnareale, Motta Camastra, Pace del Mela, Roccafiorita, Roccalumera, Roccavaldina, San Filippo del Mela, San Fratello, San Teodoro, Santa Domenica Vittoria, Santa Lucia del Mela, Sant’Agata di Militello, Scaletta Zanclea, Taormina, Tripi, Tusa, Ucria e Valdina.

Tra i principali ricordiamo Sant’Agata di Militello dove dovrebbe essere sfida a tre tra il sindaco uscente Bruno Mancuso, l’avvocato Paolo Starvaggi e il terzo incomodo Nicola Versaci.

Sfida a tre anche a Montagnareale, tra Simone Natoli, Salvatore Sidoti e Massimiliano Magistro.

A Tusa non dovrebbe esserci la ricandidatura di Luigi Miceli, per lasciare spazio al vice sindaco ed ex amministratore Angelo Tudisca. A Militello Rosmarino dovrebbe essere sfida a due tra Calogero Lo Re e Giuseppe Restifo. A Castell’uMberto ufficiale la candidatura di Salvatore Scurria, detto Tullio, mentre non ha ancora sciolto le riserve il primo cittadino attuale, il dottor Enzo Lionetto Civa. Probabile la candidatura di Veronica Armeli, uscita sconfitta dalle urne 5 anni fa. A Mazzarra Sant’Andrea è pronto a riprovarci il sindaco uscente Carmelo Pietrafitta. A Pace del Mela due i candidati ufficiali: si tratta del consigliere in carica Danilo Pagano, sostenuto dal movimento Sud chiama Nord di De Luca e del sindaco uscente Mario La Malfa.