Montagnareale: c’è il terzo candidato a sindaco, è Massimiliano Magistro

A Montagnareale c’è la terza lista; il candidato a sindaco è il capogruppo di opposizione Massimiliano Magistro, che si aggiunge agli altri due candidati ufficiali, Simone Natoli e Salvatore Sidoti.

La scelta del candidato è il risultato della consultazione tra i sostenitori del gruppo storico a cui si è affiancata una nutrita rappresentanza di cittadini, espressione della società civile, che, in modo condiviso, hanno deciso di sostenerne la candidatura.

Nel corso delle varie riunioni propedeutiche, il gruppo ha preferito dare continuità al percorso di Massimiliano Magistro, superando nettamente le ipotesi di candidati che si sono autoproposti o sono stati imposti dall’alto secondo logiche che nulla hanno a che vedere con gli interessi dei cittadini di Montagnareale.

Sarà dunque lui il candidato che guiderà la squadra che, nel solco della tradizione, della coerenza e dell’apertura, vuole essere oggi protagonista del cambiamento e del futuro del paese. Magistro, 53 anni, impiegato dell’Amministrazione Civile del Ministero dell’Interno, vanta a Montagnareale una lunga esperienza politica dal 1994 ad oggi, avendo ricoperto il ruolo di assessore comunale dal 1998 al 2003 e di consigliere e capogruppo di minoranza.

“Ringrazio tutti gli amici che hanno riposto in me la propria fiducia – dichiara Magistro – in quanto si tratta di una scelta libera e democratica. E’ un riconoscimento importante per il lavoro, l’impegno e la coerenza dimostrata in questi anni, ma anche per la grande disponibilità al dialogo con i cittadini ed in particolare con i giovani”.

Il gruppo, da sempre impegnato in prima linea sul fronte politico di Montagnareale, anche questa volta si presenterà coeso e con nuove forze per offrire una vera e credibile alternativa alle altre candidature, entrambe provenienti dall’Amministrazione in carica, capeggiata dal sindaco Rosario Sidoti.

“Abbiamo deciso di inserire nella squadra di governo – continua Massimiliano Magistro – delle figure di alto profilo che rappresentano il mondo della società civile e si affacciano per la prima volta alle vicende ammnistrative di Montagnareale. Nello specifico ho il piacere e l’onore di essere affiancato in questa campagna elettorale dalla dottoressa Jole Donzi e dall’amico Salvatore Caporlingua”.