Incidente in motorino tra Ponte Naso e Sinagra, il 14enne ricoverato in terapia intensiva

Si trova in terapia intensiva al Policlinico di Messina il 14enne rimasto gravemente ferito in un incidente stradale verificatosi sabato pomeriggio nel territorio compreso tra Naso e Sinagra.

Il sinistro si è verificato lungo la vecchia Strada Provinciale 145, Ponte Naso – Limari – Sinagra, che costeggia lo scorrimento veloce. Il giovane viaggiava in scooter e, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato con un furgone, nei pressi di un noto locale della zona. Sul posto sono intervenuti i sanitari, i Carabinieri e la Polizia Municipale di Sinagra.

Il 14enne ha riportato gravi ferite e per lui si è reso necessario il trasporto al Policlinico di Messina tramite l’elisoccorso, partito nel tardo pomeriggio dal campo sportivo di Brolo. Adesso si trova in terapia intensiva: le sue condizioni sono ancora gravi, ma stabili. L’augurio è che si possa riprendere al più presto.