A Capo d’Orlando sono già iniziati i corsi per allestire l’albo dei composta tori e per spiegare come utilizzare al meglio la compostiera. Sabato scorso al comune c’è stato il primo di alcuni incontri; per i compostatori c’è uno scontro del 30% sulla parte variabile, per il comune un carico in meno da portare negli impianti che si traduce in un risparmio per tutti.