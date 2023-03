Barcellona Pozzo di Gotto piange la scomparsa del 23enne Filippo Milone, vittima di incidente in moto

Nuova tragedia sulle strade siciliane. A perdere la vita oggi, a causa di un incidente stradale, il 23enne Filippo Milone, originario di Barcellona Pozzo di Gotto.

Il ragazzo era in sella alla sua moto mentre percorreva la Strada Provinciale di Mojo Alcantara, nei pressi di Malvagna. Ad un certo punto Filippo avrebbe perso il controllo del mezzo e avrebbe sbattuto contro il guard rail. Subito sono arrivati i soccorsi, ma per il ragazzo non c’è stato nulla da fare.

Sgomento e commozione nella comunità di Porto Salvo di Barcellona Pozzo di Gotto, dove il giovane era residente. Una vita spenta troppo presto.