San Filippo del Mela: Un’emozionata Florentina Dulgheriu ha presentato il libro “L’enigmatica virilità dell’uomo”

E’ stato presentato, nel salone dei convegni della biblioteca comunale di San Filippo del Mela, l’ultimo libro dal titolo “L’enigmatica virilità dell’uomo” della dottoressa in psicologia Florentina Dulgheriu che da anni esercita la professione di coach olistico e istruttore mindfulness.

L’incontro è stato moderato dalla dottoressa Silvia Di Giovanni e ha visto dialogare con la scrittrice l’avvocatessa matrimonialista Ester Isaya, il consigliere dell’ordine degli avvocati di Barcellona Pozzo di Gotto Massimo Romano e il Sindaco di San Filippo del Mela Gianni Pino, per l’occasione in duplice veste.

L’autrice attraverso la sua esperienza di risveglio, sviluppa una visione illuminante che si esplicita in un metodo psicologico e spirituale per educare il cuore e le emozioni al raggiungimento dell’equilibrio interiore, per una migliore qualità di vita. Un percorso personale di crescita verso la consapevolezza delle caratteristiche intrinseche presenti nell’essere umano, suscettibili di condurlo verso gli obiettivi che si prefigge di raggiungere.

Il numeroso pubblico presente ha seguito con interesse la presentazione arricchita dagli intermezzi musicali curati da Massimo Fulco e Antonio Presti, che per l’occasione hanno presentato il brano “Adesso è qui” ispirato al percorso personale di Massimo Fulco con la dottoressa Dulgheriu e dai quadri degli artisti Anna La Rosa, Caterina Brigandì e Pippo Raffa.

Presenti all’evento anche gli assessori Teresa Artale e Angela Pizzurro e il consigliere comunale Gabriele Saporita.

L’organizzazione è stata curata da Anna Celi e Tina Di Paola, responsabili della biblioteca comunale, con il supporto dell’Associazione Divertiamoci Correndo e del Comitato Regionale Fair Play.

Molto soddisfatto il Sindaco Gianni Pino per la buona riuscita dell’evento e per l’importante argomento trattato.