San Filippo del Mela: Il Gruppo “ViviAmo la Città” sarà al fianco dell’attuale Sindaco Gianni Pino

Si scaldano i motori a San Filippo del Mela in vista delle elezioni comunali del 28 e 29 maggio 2023 e si stanno formando le due liste che avranno come candidati a Sindaco l’attuale primo cittadino Gianni Pino e Carmelo Capone che ritorna alla politica attiva dopo ben 20 anni.

Intanto al termine di una lunga riunione, tra il gruppo “ViviAMO la Città” e il Sindaco Gianni Pino, è stata scelta la candidata che lo rappresenterà.

La scelta è caduta su Giusy Romano, 38 anni, sposata con due figli e insegnante di scuola superiore.

La nuova candidata è molto impegnata nel sociale e ha ricoperto nel passato il ruolo di segretaria del PD a Pace del Mela.

Il Sindaco è molto contento del gruppo che si è formato, vicino a tante associazioni che operano nel territorio, e per la scelta di Giusy Romano – “la collaborazione è importante per redigere il programma cercando di continuare il percorso intrapreso dall’attuale amministrazione e individuare eventuali criticità per migliorare la città di San Filippo del Mela” ha dichiarato l’attuale Sindaco.

Giusy Romano ha voluto ringraziare il gruppo “ViviAMO la città” per la fiducia riposta il lei e già da subito lavorerà per individuare criticità e progettare insieme al gruppo e agli altri candidati un futuro migliore.