Migranti, 240 sbarcati anche a Messina

A Messina nella giornata di ieri, intorno alle 8.00, sono arrivati 240 migranti sbarcati al molo Norimberga dalla motonave Corsi. Sono stati soccorsi nell’ambito di una più ampia operazione Sar.

Dopo le consuete attività preliminari di assistenza sanitaria e parasanitaria, curate dell’Usmaf, da Asp, Croce Rossa, e i rispettivi adempimenti di competenza, coordinati dalla Prefettura di Messina e posti in essere dalle forze dell’ordine, Save the Children, con l’apporto del Comune di Messina, i migranti sono stati condotti all’hotspot per il prosieguo delle operazioni.

Il fotosegnalamento ha consentito di identificare i migranti ed appurare che, in prevalenza, si tratta di Siriani, di cui ben 68 componenti di nuclei familiari anche con bambini, ed egiziani. 21 sono i migranti minori stranieri non accompagnati. In serata, la Prefettura ha già ultimato l’organizzazione relativa alla trasferta di un centinaio di migranti destinati a centri di accoglienza delle regioni Veneto e Piemonte. Le operazioni sono proseguite anche oggi.