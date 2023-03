Incidente in motorino tra Ponte Naso e Sinagra, grave un giovane. Trasferito in elisoccorso

Un incidente stradale si è verificato questo pomeriggio sulla Strada Provinciale 145, Ponte Naso – Limari – Sinagra. Ad avere la peggio un giovane che viaggiava in scooter, che per cause ancora in corso di accertamento si è scontrato con un auto nei pressi di un noto locale della zona. Sul posto i sanitari e la Polizia Municipale di Sinagra.

Il ragazzo ha riportato gravi ferite e per lui si è reso necessario il trasporto in ospedale tramite l’elisoccorso, partito nel tardo pomeriggio dal campo sportivo di Brolo.

Seguiranno aggiornamenti.