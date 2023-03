Elizabeth, 24enne di Santa Teresa di Riva stroncata da un malore a Torino

Una tragedia inaspettata colpisce la comunità di Santa Teresa Riva. Elizabeth Stima, 24 anni, ha perso la vita ieri a Torino, a causa di quella che sembrerebbe essere una forma di meningite fulminante.

La giovane si trovava in Piemonte per motivi di studio. Si sarebbe sentita male il giorno prima, accusando un forte mal di testa, ma dopo il ricovero in ospedale le sue condizioni si sono aggravate: purtroppo per lei non c’è stato nulla da fare.

Sconvolta la comunità di Santa Teresa Riva, con il sindaco Danilo Lo Giudice che ha annunciato il lutto cittadino per il giorno dei funerali di Elizabeth.

“La notizia della scomparsa della giovane Elisabeth Stima ha lasciato sgomenta l’intera comunità.

Siamo vicini alla famiglia, conosciuta e apprezzata nella comunità per la grande umiltà e discrezione, in questo momento di sconforto in cui purtroppo nessuno di noi può fare nulla per alleviare un dolore immenso.

A nome mio e di tutta la comunità non possiamo che esprimere il nostro cordoglio per la prematura scomparsa di questa giovane vita.

In attesa del rientro della salma, sarà proclamato il lutto cittadino nella giornata delle esequie.”