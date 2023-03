Torna l’ora legale. Domani lancette avanti di un’ora

Riecco l’ora legale. E’ il fine settimana in cui si dorme un’ora di meno e in generale il cambio d’ora può provocare alcune conseguenze sul nostro organismo.

Nella notte tra sabato 25 e domenica 26 marzo, le lancette dell’orologio dovranno essere spostate in avanti di sessanta minuti, dalle 2 alle 3.

Dormiremo un’ora in meno, ma avremo un’ora di luce in più e da domenica, fino alla fine dell’estate, le giornate saranno più lunghe. Per smartphone, pc e tablet sarà invece tutto automatico: basterà essere connessi a internet.

Ricordiamo che l’ora legale resterà in vigore fino a domenica 29 ottobre 2023, quando tornerà l’ora solare e le lancette andranno spostate indietro di un’ora.