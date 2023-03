La Fillea Cgil Messina ha chiesto le ripresa lavori di consolidamento a valle di via Cappuccini a San Marco D’Alunzio sospesi dal mese di novembre 2021. Lo ha fatto organizzando un sit in sul sito dove avevano cominciato a lavorare sette operai; si tratta di un’opera di consolidamento, un’opera urgente perché necessaria alla messa in sicurezza di questa parte del territorio montano.