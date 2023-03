Militello Rosmarino: fine settimana con “Gustando Militello”

Un week end per gustare e scoprire il territorio, con la tradizione ed i prodotti enogastronomici locali. E’ “Gustando Militello” in programma domani 25 e domenica 26 marzo in piazza Badia a Militello Rosmarino.

L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Salvatore Riotta, con il patrocinio dell’assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea ha curato i dettagli di questa prima expò, dedicata ai prodotti locali, alla degustazione ed all’animazione. Una fiera che punta a sviluppare l’economia locale, con stand e “botteghe” dove poter degustare ma anche acquistare i prodotti locali del territorio.

“Gustando Militello è la prima manifestazione o prima vetrina dei prodotti tipici del territorio del nostro paese ed in particolar modo della valle del Rosmarino. Alle prelibatezze del comprensorio si aggiunge la scoperta del territorio nebroidense in tutto il suo splendore, con il paesaggio e l’ambiente che lo caratterizzano, ha spiegato il sindaco Riotta; uno scrigno di biodiversità, non solo ambientale, ma anche culturale e ricco di tradizioni.”

L’apertura degli stand è domani sabato 25 marzo alle ore 16.00 e l’evento durerà fino alle ore 22.00. Domenica 26 marzo gli stand apriranno alle ore 10.00 fino alle ore 22,00. Ci saranno anche i Dj di Radio Zenith, mentre Rosario Magazzù e Teresa Impollonia, I Duolist , Natale Munao e Giuseppe D’Angelo, durante l’apertura degli stand, cureranno l’animazione musicale con dirette radiofoniche, interviste e tanta musica.