Raccuja: con un finanziamento regionale di 220 mila euro sarà realizzata una stazione di compostaggio di comunità dei rifiuti organici

Il comune di Raccuja è stato ammesso al finanziamento per il sostegno alle attività di compostaggio di prossimità dei rifiuti organici con un progetto di importo pari a 220 mila euro.

Con decreto regionale del 15 marzo scorso è stata approvata la graduatoria definitiva delle operazioni ammesse e finanziabili a valere sull’Avviso pubblico per la concessione di agevolazioni in favore di Comuni per il sostegno alle attività di compostaggio di prossimità dei rifiuti organici pubblicato il 19 ottobre 2021.