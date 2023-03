Santo Stefano Camastra e Reitano, venerdì 31 marzo si inaugura il centro raccolta rifiuti

Sarà inaugurato venerdì 31 marzo prossimo il nuovo impianto comunale di raccolta dei rifiuti a servizio delle due comunità di Reitano e Santo Stefano di Camastra.

Un salto di qualità atteso e voluto quello che da giorno 31 marzo, data prevista di inaugurazione, si apprestano a vivere le comunità della città delle ceramiche e Reitano, che potranno contare sull’utilizzo di un impianto moderno ed all’avanguardia, attraverso cui potranno ancor di più migliorare i già ragguardevoli risultati raggiunti sul versante della raccolta differenziata, con percentuali stabilmente attestate oltre la soglia del 68% e che consentono ai due comuni di essere classificati nel novero dei “comuni virtuosi siciliani”.

”L’ entrata in funzione dell’impianto” dichiara l’assessore stefanese Santo Rampulla “consentirà di migliorare il servizio di raccolta e conferimento dei rifiuti e darà ai cittadini che vorranno avvalersene, la possibilità di poter conferire durante tutto l’arco della giornata ed essere premiati con incentivi di natura economica elargiti sotto forma di sgravio in bolletta.

“L’Amministrazione Comunale ha fortemente voluto la realizzazione di un impianto che potesse completare il già virtuoso ed efficiente ciclo di raccolta dei rifiuti “ commenta il Sindaco della città delle ceramiche Francesco Re “un impianto per la cui progettazione e realizzazione tanto impegno e tantissima attenzione sono stati profusi dai nostri tecnici comunali, in primis dal capo dell’area tecnica architetto Franco La Monica. Da giorno 31 le due comunità di santo Stefano e Reitano avranno a disposizione un ulteriore strumento, efficace ed efficiente, per consolidare e far crescere la già eccellente qualità di un servizio, quello della raccolta rifiuti, che deve sempre più rappresentare un positivo biglietto da visita per turisti e visitatori.” conclude Re.