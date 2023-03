Giro di Sicilia al via dall’11 al 14 aprile. Ultima tappa con partenza da Barcellona Pozzo di Gotto

Ci saranno anche Damiano Caruso ed Elia Viviani al via al Giro di Sicilia, la corsa ciclistica che si terrà in Sicilia dall’11 al 14 aprile.

Quattro le tappe in programma con partenza da Marsala e arrivo a Giarre nella tappa che vedrà anche la scalata dell’Etna.

Al via 25 squadre provenienti da tutto il mondo, fra cui le cinque Uci worldteams Astana Qazaqstan Team, Bahrain Victorious del vincitore dell’ultima edizione Damiano Caruso, Intermarché Circus Wanty, Team Jayco Alula e la Uae Team Emirates, le otto Uci proteams Bingoal Wb, Eolo-Kometa Cycling Team, Green Project Bardiani Csf Faizanè, Human Powered Health, Q36.5 Pro Cycling Team, Team Corratec, Team Novo Nordisk, Tudor Pro Cycling Team e le undici Uci continentalteams Beltrami Tsa Tre Colli, Biesse Carrera, D’amico Um Tools, General store Essegibi fratelli Curia, Gw Shimano Sidermec, Mg.K Vis Color For Peace, Sofer Savini Due Omz, Team Colpack Ballan, Team Technipes, Work Service Vitalcare Dynatek e Zalf Euromobil Fior. Al via anche la Nazionale italiana pista con il campione Olimpico Elia Viviani.

Martedì 11 aprile la partenza della prima tappa da Marsala Agrigento di 159 chilometri con il passaggio dalla Valle dei Templi; la seconda tappa porterà i corridori da Canicattì a Vittoria per 193 chilometri; terza tappa con partenza da Enna e arrivo a Termini Imerese di 150 chilometri; ultima frazione venerdì 14 aprile da Barcellona Pozzo di Gotto a Giarre, classico tappone per scalatori di 216 chilometri con tre gran premi della montagna a Floresta, Linguaglossa e Scorciavacca.

Proprio per il passaggio del Giro di Sicilia sono stati effettuati interventi di manutenzione sulle strade interessate dal tracciato per un totale di 4 milioni di euro per sette interventi.