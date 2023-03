Santa Lucia del Mela: servizio sperimentale a supporto della mobilità degli anziani e disabili

E’ attivo dal 21 marzo il servizio sperimentale a supporto della mobilità degli anziani e disabili che hanno presentato istanza.

Il Servizio si svolgerà nei giorni di martedi e venerdi con le seguenti modalità:

1° CORSA / ANDATA

-Partenza da Piazza Duomo ore 08:30 con fermate:

-Via Pietro Nenni (palazzo Comune)

-Via G. Marconi -incrocio Piazza M . Ignoto

-Viale dei Pini (Palazzetto dello sport)

-Viale dei Pini (Ufficio Postale)

arrivo previsto ore 08:45 Piazzale Cimitero Comunale.

RITORNO con partenza ore 10:15 dal piazzale Cimitero Comunale e stesse fermate intermedie fino a raggiungere Piazza Duomo alle ore 10,30.

2° CORSA / ANDATA

-Partenza ore 10:30 da Piazza Duomo

con fermate:

-Via Pietro Nenni (Palazzo Comune)

-Via G. Marconi – incrocio Piazza Milite Ignoto

-Viale dei Pini (Palazzetto dello sport)

-Viale dei Pini (Ufficio Postale)

arrivo previsto ore 10:45 Piazzale Cimitero Comunale.

RITORNO con partenza ore 12:15 dal piazzale Cimitero Comunale e stesse fermate intermedie fino a raggiungere Piazza Duomo alle ore 12,30.

Il Servizio sarà gratuito per i soggetti che saranno muniti di tessera rilasciata dal competente ufficio comunale, mentre per coloro non muniti di tessera che usufruiranno del servizio, il costo previsto è di 1 euro per il tragitto di andata e ritorno.