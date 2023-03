Milazzo – Spacciava marijuana, crack e cocaina, arrestato 41enne

I poliziotti del Commissariato di Milazzo hanno proceduto all’arresto in flagranza di un quarantunenne milazzese indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

A bordo dell’auto su cui viaggiava, i poliziotti hanno trovato una dose di crack pronta per essere smerciata e, addosso all’uomo, nascosto, un sacchetto contenente quasi 40 grammi di crack, per un valore approssimativo di oltre 3.000 euro, oltre ad un bilancino di precisione e la somma in denaro contante di 440 euro.

La successiva perquisizione domiciliare ha consentito agli Agenti del Commissariato di rinvenire altra sostanza stupefacente, ed in particolare quasi 40 grammi di marijuana e tre involucri contenenti cocaina e crack per un totale di circa 2 grammi. L’uomo è stato pertanto dichiarato in arresto e, su disposizione dell’autorità giudiziaria, associato presso la casa circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto.