Capo d’Orlando: la presentazione del progetto “Ac. Cura”

Nasce per le famiglie e i bambini con età zero/sei anni, una risorsa gratuita per il territorio, dalla quale attingere per sostegno professionale, consulenze specialistiche, attività ludico-educative, formalizzazione di reti supporto delle famiglie, accoglienza e prossimità.

Questo è il progetto “Ac. Cura” – ACcoglienza e Cura delle relazioni educative, che sarà presentato mercoledì 22 marzo 2023 alle ore 11.00, presso l’ufficio del sindaco di Capo d’Orlando

Un progetto è promosso da “Pink Project aps ets” in partenariato con il comune di Capo d’Orlando, il comune di Capri Leone, con la collaborazione della cooperativa “Servizi Sociali” e degli istituti comprensivi n. 1 “Giuseppe Tomasi Di Lampedusa” di Capo d’Orlando, “Giovanni Paolo II” di Capo d’Orlando e quello di Torrenova.