Una Miss sempre sorridente. Debora Nania si racconta

Il nostro angolo dedicato alle interviste, delle partecipanti al concorso Miss Reginetta d’Italia, oggi è dedicato a Debora Nania di Terme Vigliatore.

Debora ha 19 anni, occhi verdi e con dei meravigliosi capelli castani.

Da settembre studia design all’università di Reggio Calabria.

E’ una delle veterane dell’ARF Spettacoli, infatti ha iniziato fin da piccola a sfilare, cantare e ballare sempre con grande passione e sempre sorridente.

Cosa faresti per un mondo migliore? Per un mondo migliore dovremmo riuscire a non inquinare, non sprecare acqua, giudicare di meno e capire di più le persone.

Quali sono i tuoi hobby e le tue grandi passioni? Amo la vita e amo divertirmi, ma i miei hobby sono dipingere e suonare la chitarra.

Che cos’è per te l’amicizia e la famiglia? L‘amicizia è un dono, è trovare qualcuno che ti ascolti, che ti capisca nei momenti sia belli che brutti; la famiglia è tutto, non importa le strade che si prendono lei sarà sempre al mio fianco.

Che rapporto hai con gli animali? Un bellissimo rapporto, ho sempre desiderato avere un cagnolino, ma per motivi di tempo non sono riuscita ad adottarlo, ma prima o poi entrerà nella mia vita.

Cosa ti aspetti dal concorso? Niente di straordinario, mi aspetto nuove amicizie ed imparare cose nuove, fare tanta esperienza e continuare a sorridere sulle passerelle di tutta Italia.

Debora è pronta a partecipare alla finale regionale e come dice il suo motto preferito “tutto può succedere”.

La Miss della città delle terme è molto solare e sorride sempre anche nei momenti difficili. Adora viaggiare e scoprire luoghi nuovi, tradizioni e costumi di ogni singola città del mondo.

La sua vita, in questo periodo, è scandita dallo studio, dalla famiglia e da Miss Reginetta d’Italia.