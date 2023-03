Mistretta, incidente autonomo in moto. Muore 32enne

Dramma a Mistretta dove un 32enne del luogo, Basiliano Frasconà, ha perso la vita questa mattina in un incidente stradale autonomo avvenuto in Via Verga, nei pressi di un noto distributore di carburanti.

Il giovane viaggiava a bordo di una moto di grossa cilindrata che pare avesse appena finito di riparare nella sua officina personale, allestita per diletto. Il 32enne era infatti dipendente, in qualità di meccanico, di una ditta di Castel di Lucio.

Sembra che il centauro abbia perso il controllo del mezzo, andando ad impattare contro un palo della pubblica illuminazione, per poi rovinare a terra. Vani i soccorsi dei sanitari del 118, che lo hanno immediatamente condotto al PS del locale ospedale. Per lui non c’è stato, purtroppo, nulla da fare. Saranno i Carabinieri della compagnia amastratina, intervenuti sul posto e che hanno effettuato i rilievi, a ricostruire le cause e l’esatta dinamica del terribile incidente. Sul posto anche gli agenti della forestale.