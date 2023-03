Torrenova, scontro tra auto e pullman. Un ferito

È di un ferito, fortunatamente in modo lieve, il bilancio di un incidente stradale avvenuto questa mattina, poco prima delle 8:00 sul ponte di Via Fragale.

A scontrarsi un’Audi TT condotta da un giovane, che viaggiava in direzione Messina ed un pullman per il trasporto degli studenti, con a bordo alcuni ragazzi, che si dirigeva in direzione opposta.

Da accertare cause e dinamica del sinistro. Lievemente ferito il conducente dell’Audi, che è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasferito in ospedale per gli accertamenti del caso. Per i ragazzini sul pullman solo un brutto spavento. Gli studenti sono stati fatti scendere e sono stati trasferiti su un altro mezzo, con il quale hanno raggiunto le rispettive scuole.

Sul posto i Carabinieri della sezione radiomobile di Sant’Agata di Militello per i rilievi e i Vigili del fuoco del distaccamento santagatese. Al momento la viabilità è interrotta per consentire le operazioni di sgombero e rimozione dei detriti sulla carreggiata.