Pnrr: tre progetti finanziati per i comuni di San Salvatore di Fitalia e Galati Mamertino

Tre progetti finanziati per un totale di ๐Ÿญ ๐—บ๐—ถ๐—น๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฒ ๐—ฑ๐—ถ ๐—ฒ๐˜‚๐—ฟ๐—ผ a beneficio della ๐—ฐ๐—ผ๐—ฎ๐—น๐—ถ๐˜‡๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฒ dei comuni ๐—ฑ๐—ถ ๐—ฆ๐—ฎ๐—ป ๐—ฆ๐—ฎ๐—น๐˜ƒ๐—ฎ๐˜๐—ผ๐—ฟ๐—ฒ ๐—ฑ๐—ถ ๐—™๐—ถ๐˜๐—ฎ๐—น๐—ถ๐—ฎ – capofila ๐—ฒ ๐—š๐—ฎ๐—น๐—ฎ๐˜๐—ถ ๐— ๐—ฎ๐—บ๐—ฒ๐—ฟ๐˜๐—ถ๐—ป๐—ผ nellโ€™ambito del PNRR ed emanato dallโ€™Agenzia per la Coesione Territoriale. Si tratta di progetti che mirano alla promozione dellโ€™inclusione sociale e culturale.

โ€œ๐—ฆ๐—”๐—™๐—˜ ๐—–๐—”๐—ฅ๐—˜โ€ รจ il primo e prevede la progettazione e lo sviluppo di servizi di assistenza per anziani e profughi reduci dalle guerre. Si basa sullโ€™utilizzo di nuove tecnologie digitali in grado di supportare i soggetti beneficiari che abbiano perduto in parte o completamente lโ€™autosufficienza, aiutandoli nellโ€™accesso autonomo a specifici servizi.

๐—œ๐—น ๐—ณ๐—ถ๐—ป๐—ฒ ๐˜‚๐—น๐˜๐—ถ๐—บ๐—ผ รจ ๐—พ๐˜‚๐—ฒ๐—น๐—น๐—ผ ๐—ฑ๐—ถ ๐—ฝ๐—ฟ๐—ผ๐—บ๐˜‚๐—ผ๐˜ƒ๐—ฒ๐—ฟ๐—ฒ ๐—ฒ ๐—ณ๐—ฎ๐—ฐ๐—ถ๐—น๐—ถ๐˜๐—ฎ๐—ฟ๐—ฒ ๐—นโ€™๐—ฎ๐—ฐ๐—ฐ๐—ฒ๐˜€๐˜€๐—ผ ๐—ฎ๐—ถ ๐˜€๐—ฒ๐—ฟ๐˜ƒ๐—ถ๐˜‡๐—ถ ๐˜€๐—ฎ๐—ป๐—ถ๐˜๐—ฎ๐—ฟ๐—ถ ๐—ฒ ๐˜€๐—ผ๐—ฐ๐—ถ๐—ฎ๐—น๐—ถ ๐—ฝ๐—ฒ๐—ฟ ๐—ฎ๐—ป๐˜‡๐—ถ๐—ฎ๐—ป๐—ถ ๐—ฒ ๐—ฝ๐—ฟ๐—ผ๐—ณ๐˜‚๐—ด๐—ต๐—ถ ๐—ป๐—ผ๐—ป ๐—ฎ๐˜‚๐˜๐—ผ๐˜€๐˜‚๐—ณ๐—ณ๐—ถ๐—ฐ๐—ถ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ถ, incentivando nel caso di quest’ultimi, anche il difficile processo di integrazione dopo lโ€™orrore delle guerre.

๐—œ๐—น ๐—ฝ๐—ฟ๐—ผ๐—ด๐—ฒ๐˜๐˜๐—ผ ๐—ฝ๐—ฟ๐—ฒ๐˜ƒ๐—ฒ๐—ฑ๐—ฒ ๐—นโ€™๐—ฎ๐˜๐˜๐—ถ๐˜ƒ๐—ฎ๐˜‡๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฒ ๐˜‚๐—ป ๐˜€๐—ถ๐˜€๐˜๐—ฒ๐—บ๐—ฎ ๐—ฑ๐—ถ ๐—ฎ๐˜€๐˜€๐—ถ๐˜€๐˜๐—ฒ๐—ป๐˜‡๐—ฎ ๐—ฑ๐—ผ๐—บ๐—ถ๐—ฐ๐—ถ๐—น๐—ถ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฒ ๐—ฝ๐—ฒ๐—ฟ ๐—ฎ๐—ป๐˜‡๐—ถ๐—ฎ๐—ป๐—ถ ๐—ฒ ๐—ฐ๐—ผ๐—บ๐˜‚๐—ป๐—ถ๐—ฐ๐—ฎ๐˜‡๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฒ ๐—ฏ๐—ถ๐—ฑ๐—ถ๐—ฟ๐—ฒ๐˜‡๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฎ๐—น๐—ฒ ๐—ฑ๐—ถ๐—ด๐—ถ๐˜๐—ฎ๐—น๐—ฒ, che possa favorire la collaborazione e la partecipazione civica in rete dei cittadini.

Il secondo progetto ๐—˜๐—”๐—ฆ๐—ฌ ๐—ช๐—ข๐—ฅ๐—žโ€ ๐—บ๐—ถ๐—ฟ๐—ฎ ๐—ถ๐—ป๐˜ƒ๐—ฒ๐—ฐ๐—ฒ ๐—ฎ ๐—ณ๐—ฎ๐˜ƒ๐—ผ๐—ฟ๐—ถ๐—ฟ๐—ฒ ๐˜‚๐—ป๐—ฎ ๐—บ๐—ฎ๐—ด๐—ด๐—ถ๐—ผ๐—ฟ๐—ฒ ๐—ถ๐—ป๐˜๐—ฒ๐—ด๐—ฟ๐—ฎ๐˜‡๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฒ ๐—ฒ ๐—ฐ๐—ผ๐—ฒ๐˜€๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฒ ๐˜€๐—ผ๐—ฐ๐—ถ๐—ฎ๐—น๐—ฒ ๐—ป๐—ฒ๐—น ๐˜๐—ฒ๐—ฟ๐—ฟ๐—ถ๐˜๐—ผ๐—ฟ๐—ถ๐—ผ ๐—ฑ๐—ถ ๐—ฆ๐—ฎ๐—ป ๐—ฆ๐—ฎ๐—น๐˜ƒ๐—ฎ๐˜๐—ผ๐—ฟ๐—ฒ ๐—™๐—ถ๐˜๐—ฎ๐—น๐—ถ๐—ฎ ๐—ฒ ๐—š๐—ฎ๐—น๐—ฎ๐˜๐—ถ ๐— ๐—ฎ๐—บ๐—ฒ๐—ฟ๐˜๐—ถ๐—ป๐—ผ, ๐—ฝ๐—ฟ๐—ผ๐—บ๐˜‚๐—ผ๐˜ƒ๐—ฒ๐—ป๐—ฑ๐—ผ ๐—นโ€™๐—ผ๐—ฐ๐—ฐ๐˜‚๐—ฝ๐—ฎ๐˜‡๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฒ ๐—ฑ๐—ฒ๐—ถ ๐—ด๐—ถ๐—ผ๐˜ƒ๐—ฎ๐—ป๐—ถ ๐—ฑ๐—ถ๐˜ƒ๐—ฒ๐—ฟ๐˜€๐—ฎ๐—บ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ฒ ๐—ฎ๐—ฏ๐—ถ๐—น๐—ถ.

Vogliamo lanciare un segnale chiaro: i disabili, specie se giovani e alla ricerca della prima occupazione, meritano adeguate risposte, anche dai propri territori di residenza. Come dimostrato dalla nostra Amministrazione, la disabilitร per noi รจ un valore aggiunto. Con tale iniziativa vogliamo continuare nel percorso tracciato.

Il terzo progetto โ€œ๐—ฃ๐—˜๐—ฅ๐—–๐—ข๐—ฅ๐—ฆ๐—œ ๐—–๐—จ๐—Ÿ๐—ง๐—จ๐—ฅ๐—”๐—Ÿ๐—œ ๐—ฆ๐—ข๐—–๐—œ๐—”๐—Ÿ๐—œ ๐—ฃ๐—˜๐—–๐—ฆโ€, ๐—ต๐—ฎ ๐—ถ๐—ป๐—ณ๐—ถ๐—ป๐—ฒ ๐—นโ€™๐—ผ๐—ฏ๐—ถ๐—ฒ๐˜๐˜๐—ถ๐˜ƒ๐—ผ ๐—ฑ๐—ถ ๐—ฎ๐—น๐—ถ๐—บ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ฎ๐—ฟ๐—ฒ ๐—น๐—ฎ ๐—ฑ๐—ถ๐—ณ๐—ณ๐˜‚๐˜€๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฒ ๐—ฑ๐—ถ ๐˜‚๐—ป๐—ฎ ๐—ฐ๐˜‚๐—น๐˜๐˜‚๐—ฟ๐—ฎ ๐—ฝ๐—ถรน ๐˜€๐—ผ๐—น๐—ถ๐—ฑ๐—ฎ๐—น๐—ฒ, ๐—ถ๐—ป ๐—ด๐—ฟ๐—ฎ๐—ฑ๐—ผ ๐˜€๐—ถ๐—ฎ ๐—ฑ๐—ถ ๐—บ๐—ถ๐˜๐—ถ๐—ด๐—ฎ๐—ฟ๐—ฒ ๐—น๐—ฒ ๐—ณ๐—ฟ๐—ฎ๐—ด๐—ถ๐—น๐—ถ๐˜ร ๐˜€๐—ผ๐—ฐ๐—ถ๐—ฎ๐—น๐—ถ ๐—ฝ๐—ฟ๐—ฒ๐˜€๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ถ ๐˜€๐˜‚๐—น ๐˜๐—ฒ๐—ฟ๐—ฟ๐—ถ๐˜๐—ผ๐—ฟ๐—ถ๐—ผ, a causa dello spopolamento, che il supporto allโ€™accoglienza di profughi in fuga dalle guerre.

Per realizzare tale obiettivo prevediamo la realizzazione di percorsi in realtร virtuale, aumentata attraverso sistemi digitali che diffondano la cultura del territorio. Un progetto ambizioso, destinato sia agli abitanti dei comuni di San Salvatore di Fitalia e Galati Mamertino, ma anche ai turisti piรน esigenti, giร abituati alla fruizione di nuove tecnologie che aumentano la proposta culturale dei luoghi di interesse turistico.

“Siamo orgogliosi per il risultato raggiunto. Ricordo infatti che tutti i progetti si sono classificati entro la centesima posizione (32ยฐ, 84ยฐ e 85ยฐ) su 2.800 progetti presentati in tutta Italia, ha dichiarato il sindaco di San Salvatore di Fitalia Giuseppe Pizzolante; una soddisfazione che oltre al prestigio mette in luce quello che piรน conta: ovvero che tali interventi contribuiranno in modo significativo a centrare gli obiettivi di crescita e riscatto sociale che stanno alla base dellโ€™Avviso. รˆ stato un periodo intenso, specie perchรฉ siamo anche lโ€™Ente Capofila e ringrazio il sindaco di Galati Mamertino Vincenzo Amadore per averci creduto. Adesso รจ tempo di raccogliere i frutti di un duro ma gratificante lavoro.”