Patti – “Frida”, la startup di Yasmine Granata che vuole rivoluzionare il mondo dei corsetti ortopedici – VIDEO

Una invenzione che potrebbe rivoluzionare il trattamento della scoliosi. Il brevetto e l’idea sono di Yasmine Granata, imprenditrice di Patti, che ha lanciato qualche tempo fa la sua startup Frida.

Laureata in Design del prodotto per l’innovazione al Politecnico di Milano, Yasmine ha trasformato un suo vecchio problema in una opportunità per tutti i giovani ragazzi con problemi di scoliosi. Avendo portato uno scomodissimo busto per la maggior parte della sua adolescenza, Yasmine ha pensato di rivoluzionare il mondo dei corsetti. Con Frida, ha brevettato un apparecchio correttivo per il trattamento della scoliosi idiopatica, realizzata con un materiale innovativo e brevettato per essere più leggero e confortevole, specificamente pensato per adattarsi alle abitudini degli adolescenti che devono portare il corsetto correttivo per ragioni mediche. Un materiale più leggero e confortevole. A breve avvierà la sua impresa, proprio in Sicilia.