Barcellona Pozzo di Gotto: chiusura ufficio postale di Sant’Antonio, inviata lettera al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella

“L’ufficio postale di Sant’Antonio di Barcellona Pozzo di Gotto è chiuso dal mese di giugno 2022 con l’affissione di avvisi che rimandano da mese in mese la riapertura; a tutt’oggi resta chiuso. Ci aiuti lei.”

E’ di questo tenore la lettera di un comitato di cittadini di Barcellona Pozzo di Gotto, esasperati dalla progressiva chiusura dello sportello postale, ha inviato al Presidente della repubblica Sergio Mattarella.

Nella missiva è stato evidenziato come Poste Italiane svolga un servizio pubblico e nonostante sia una società per azioni con partecipazione dello Stato, interpretando il disagio di una comunità popolosa quale quella di Sant’Antonio di Barcellona Pozzo di Gotto, l’Ufficio sia chiuso dal mese di giugno 2022.

Sulla saracinesca abbassata vengono affissi avvisi che rimandano da mese in mese la riapertura che a tutt’oggi resta chiuso.

“Facciamo appello alla Sua sensibilità affinché vengano sollecitate e attivate tutte quelle procedure necessarie per rimuovere questo stallo, nonostante il territorio in questione sia privo di collegamenti pubblici, recentemente provato da un’alluvione e senza la presenza di banche nè di casse automatiche per l’erogazione delle somme di denaro che possano attenuare il disagio a pensionati e disabili. Siamo certi che vorrà accogliere benevolmente questo grido di sofferenza dei cittadini di Sant’Antonio.”