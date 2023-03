La Cassazione ha azzerato la confisca dei beni, dovranno essere restituiti all’imprenditore Tindaro Marino

Confisca dei beni azzerata, per cui, tra gli altri, immobili e attività di impresa, dovranno essere restituiti all’imprenditore di Gioiosa Marea Tindaro Marino. Così ha deciso la prima sezione della Corte di Cassazione, annullando senza rinvio la sentenza della Corte d’appello di Messina emessa il 25 marzo 2022.

La Suprema Corte ha accolto il ricorso del difensore dell’imprenditore, l’avvocato Pinuccio Calabrò, per cui, limitatamente alla confisca, il caso è definitivamente chiuso. Bisognerà ora attendere circa un mese per conoscere le motivazioni che hanno sollecitato i giudici a disporre l’annullamento senza rinvio, in accoglimento del ricorso della difesa e dunque la restituzione dei beni.

Nello stesso dispositivo della Cassazione, si è disposto, per quanto riguarda invece la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale, l’annullamento, ma questa volta con rinvio, alla corte d’appello di Messina.

Di un’altra confisca, ma in questo caso si tratta di due imprese, in relazione all’operazione Gotha-Pozzo 2, si discuterà alla corte d’appello di Reggio Calabria, dopo che sempre la Suprema Corte, il 13 gennaio 2022, accogliendo anche in questo caso il ricorso della difesa, aveva disposto il rinvio ad altra sezione di appello di Reggio Calabria.