Barcellona PG, blitz della Polizia in casa di un 23enne. Scovati 4 kg di hashish

Nel tardo pomeriggio di ieri, personale del Commissariato di P.S. di Barcellona P.G., impegnato nei controlli straordinari del territorio per la repressione dello spaccio di stupefacenti, ha tratto in arresto un uomo di 23 anni.

Nello specifico i poliziotti, nel perlustrare tutto il territorio allo scopo di dare sicurezza alla popolazione e reprimere i reati, in particolar modo lo spaccio di droghe, notavano due noti assuntori di stupefacenti fuoriuscire da un vicolo poco trafficato. Conoscendo il territorio e sapendo che nella zona insiste l’abitazione di un uomo, con precedenti di Polizia, facevano irruzione in casa sua, repentinamente, per evitare che questi si potesse disfare di eventuale stupefacente.

La perquisizione dava esito positivo in quanto ben occultati venivano rinvenuti 4 chili di hashish, ben confezionati e suddivisi in 31 panetti e 237 ovuli; rinvenuti inoltre un bilancino, una macchina per il sottovuoto e relative buste vergini.

Per tali motivi l’uomo veniva tratto in arresto. Informata la Procura della Repubblica di Barcellona P.G. nella persona del P.M. di turno, veniva disposto, per la gravità del fatto, l’accompagnamento presso la Casa Circondariale dello stesso Centro.