Oliveri – Una tre giorni in compagnia dell’autismo dal 24 al 26 Marzo 2023

Il comune di Oliveri proprio nell’ottica di fornire un’opportunità di socialità a ragazzi con disabilità in collaborazione al garante della disabilità e all’associazione Cirano, organizza tre giorni per comprendere e capire le tematiche legate al mondo dell’autismo, dal 24 al 26 Marzo 2023. Si tratta di convegni, studio e confronti sui vari temi dall’autismo.

Il Comune ha articolato i lavori di questi giorni in varie giornate:

– Venerdì 24 Marzo alle ore 18:30, si terrà una conferenza di benvenuto presso l’aula consiliare.

– Sabato 25 Marzo alle ore 09:30, avrà inizio il convegno, dal titolo: “In punta di piedi entra nel mio mondo presso la “Riviera Azzurra”, per poi concludere nel pomeriggio presso l’aula consiliare con la presentazione del libro: “Con occhi di Sara” a cura di On. Davide Faraone, con l’apertura e i saluti istituzionali del sindaco, Francesco Iarrera, la moderatrice dell’incontro sarà l’apprezzatissima e stimatissima, prof.ssa Francesca Maio, infine il flashmob a conclusione sarà a cura di FitOver.

Il convegno, sarà occasione di confronto e di studio sulle tematiche connesse all’inclusione delle persone con sindrome dello spettro autistico e vedrà la partecipazione di diverse realtà associative presenti sul territorio oltre alle testimonianze provenienti dal reparto di neuropsichiatria infantile del policlinico dell’Università di Messina, dall’asp del territorio di competenza, dal centro “angsa dopo di noi”, con intervento finale del dott. Torre Antonino, garante della disabilità

L’evento è stato patrocinato dall’ARS con un contribuito e dall’assessorato delle politiche sociali della Regione Siciliana (in modalità gratuita).

Angela Serena Lo Conti