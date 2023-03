Tentativo di “truccare” il concorso in magistratura, il Prof. Astone rassegna le dimissioni

Ha rassegnato le dimissioni questa mattina il professore Franco Astone, direttore del dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Messina, indagato per il presunto tentativo di truccare un concorso di magistratura. La decisione è stata comunicata al Rettore Salvatore Cuzzocrea da parte dello stesso docente, con una breve lettera.

Il prof. Franco Astone è il docente indagato dalla Procura di Roma insieme a un candidato, per il tentativo di “truccare” l’ultimo concorso per accedere in magistratura.

Una vicenda che risale ad alcuni mesi addietro, che però è stata resa nota soltanto dei giorni scorsi.

La denuncia è arrivata infatti dal Procuratore di Roma, già a Palermo, Francesco Lo Voi, nel corso di un convegno alla Corte dei Conti, specificando che la “vicenda non è più coperta da segreto investigativo”.

In base a quanto si è appreso nell’indagine sono stati iscritte due persone: oltre al candidato, è indagato anche il professore di Diritto amministrativo all’Università di Messina, Franco Astone, nominato commissario nell’ultimo concorso in magistratura. Per i due è scattato il giudizio immediato, per il reato di abuso d’ufficio.

Secondo quanto raccontato dal Procuratore Lo Voi, Uno dei commissari del concorso, in questo caso il Prof. Astone, doveva essere informato del segno identificativo dello scritto tramite messaggio, ma per errore il candidato ha inviato il messaggio sul telefonino di un altro commissario, che insospettito, ha denunciato quanto accaduto.

Nel giro di pochi giorni sono scattate le indagini e si è arrivati ad identificare i protagonisti del tentato broglio. Astone è stato avvisato alla fine dello scorso anno e oggi l’inchiesta, che conta altri indagati, è ad un snodo cruciale. La Procura ha infatti richiesto il giudizio immediato per i due principali indagati, il docente e un candidato.

L’università di Messina, una volta ricevuta la comunicazione a novembre 2022, ha attivato la procedura disciplinare nei confronti del Prof. Astone, sospesa in attesa dell’esito penale. I colleghi del dipartimento ieri hanno sollecitato le dimissioni del docente, arrivate poi questa mattina.