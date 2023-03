Montagnareale: elezioni amministrative, la maggioranza candida l’attuale vice sindaco Salvatore Sidoti

Elezioni amministrative di primavera a Montagnareale. La maggioranza uscente candida l’attuale vice sindaco Salvatore Sidoti.

Il nome di Salvatore Sidoti è stato indicato all’unanimità quale candidato a sindaco per le prossime competizioni elettorali dell’anno in corso, a seguito di una riunione con consiglieri comunali, assessori in carica, appartenenti alla coalizione “I Democratici per il terzo millennio”.

Il gruppo di maggioranza, compatto e con scelta unitaria e condivisa, ha ritenuto questa la scelta più idonea per tutta la comunità. Salvatore Sidoti, classe 1954, di professione collaboratore di azienda familiare, vanta un’esperienza politica più che ventennale.

Attuale vice sindaco, è da tutti conosciuto nel piccolo centro nebroideo per la sua disponibilità e per lo spirito di abnegazione a servizio della cittadinanza.

“Ha dimostrato negli anni di essere una persona dal temperamento sensibile, gioviale e aggregante. Componenti caratteriali che, soprattutto nelle situazioni difficili ed impreviste, hanno garantito stabilità, serenità e pace, unendo e non disgregando per il bene comune.”

La comunicazione della candidatura di Salvatore Sidoti è la seconda ordine di tempo, dopo che, il 7 marzo scorso, è stata ufficializzata quella dell’ex consigliere ed assessore Simone Natoli.