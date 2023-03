L’Academy Barcellona contribuisce alla “Missione speranza e carità” iniziata da Fratel Biagio Conte e continuata da Don Pino Vitrano

Da quattro calci al pallone, rigorosamente in pigiama, alla “Missione Speranza e Carità”.

Si è chiuso così il cerchio, a Palermo, per l’Academy Barcellona e il Professor Pietro Genovese, ideatore cinque anni fa dell’evento “Calcio in pigiama” che si svolge ogni due anni con la prerogativa di giocare in pigiama.

Un pulmino carico di prodotti alimentari, alberi e i 22 pigiami che hanno indossato le rappresentative delle Forze dell’Ordine e quella dell’Academy, è partito da Barcellona Pozzo di Gotto per raggiungere Palermo e conoscere di persona questa splendida realtà ideata da Fratel Biagno Conte.

Progetto realizzato anche grazie al contributo dell’Agrumigel e dei comuni di Milazzo, Mazzarà Sant’Andrea, Santa Lucia del Mela, Oliveri e Montalbano

La rappresentativa dell’Academy formata dal Mister Pietro Genovese e dai calciatori Giuseppe, Pasquale e Andrea, si è soffermata a parlare con Don Pino Vitrano, hanno letto una lettera davanti alla tomba di Fratel Biagio Conte e consegnato la fascia di Capitano di colore verde allo stesso Don Pino che sta continuando l’opera iniziata da Fratel Biagio.

I giovani calciatori hanno poi incontrato l’Arcivescovo Corrado Lorefice amico storico del Laico palermitano.

Una giornata piena di emozioni, che si ricorderà per tutta la vita, e che l’Academy ha voluto dedicare agli ultimi e alle persone che sono in grandi difficoltà e che con Fratel Biagio Conte hanno condiviso un percorso della loro vita.