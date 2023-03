Sant’Agata Militello, presentato ieri il fercolo restaurato di San Giuseppe

Un momento di grande emozione quello vissuto ieri pomeriggio dai fedeli a Sant’Agata di Militello, nella Chiesa Madre, dove è stato presentato il fercolo processionale di San Giuseppe, Santo Patrono, recentemente restaurato. Poi la traslazione del simulacro del Santo.

“Lo straordinario lavoro di restauro, eseguito dal restauratore di opere d’arte Gaetano Caruso, reso possibile grazie alla dedizione ed all’impegno del Comitato Festa col contributo di privati cittadini ed artigiani locali, ha riportato la vara al suo antico splendore.” racconta il primo cittadino Bruno Mancuso, via social.

“Particolarmente interessante e coinvolgente lo studio proposto da Don Stefano Brancatelli, Direttore dell’Archivio storico diocesano di Patti, sulla storia del fercolo che rappresenta un simbolo sacro in cui tutta la comunità santagatese si riconosce ed a cui è profondamente legata. Un sentito grazie a tutti i componenti del Comitato Festa di San Giuseppe, al Parroco Padre Daniele Collovà, alla corale Lorenzo Perosi, diretta da Salvatore Bonina, che ha accompagnato la serata con i suoi canti, ed a tutti coloro i quali si dedicano con passione e devozione per tenere viva la tradizione della festa in omaggio del Santo Patrono che ci prepariamo a vivere il prossimo 19 marzo.” conclude Mancuso.