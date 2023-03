Com’è ormai noto, la Regione ha approvato la dotazione organica dell’Asp di Messina e dunque da questo momento si possono bandire i concorsi e colmare quelle lacune, per rendere migliore il servizio sanitario agli utenti. Ma ci sono luci ed ombre, le ombre sono di più se è vero che dopo l’ok della Regione si sono sollevate numerose proteste. Per il resto ed è questo il fatto più grave, in provincia di Messina, la sanità è in emergenza, con i pronto soccorso al collasso