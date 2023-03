Il Deputato Regionale e Sindaco di Santa Lucia del Mela, Matteo Sciotto, incontrerà i cittadini luciesi sabato 18 marzo alle ore 18:00 per annunciare probabilmente la sua ricandidatura a Sindaco e continuare il lavoro effettuato in questi ultimi cinque anni.

Sarà un confronto con i propri cittadini per gettare le basi sulla nuova campagna elettorale, ma anche per ascoltare proposte, idee e suggerimenti per una Santa Lucia del Mela migliore.