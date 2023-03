Delitto di Gioiosa Marea, proseguono le indagini. Si attende l’esito dell’autopsia

A 72 ore di distanza dal delitto che ha sconvolto un’intera comunità, Gioiosa Marea si ritrova ancora sotto shock. Uno squarcio nel velo di una tranquilla città di provincia, non abituata a delitti del genere. Come ci racconta da sempre la storia italiana però, tali delitti avvengono sempre dove meno non ce li si aspetta.

Oggi, o al più tardi domattina sarà conferito alla dott.ssa Elvira Ventura Spagnolo l’incarico per eseguire l’autopsia sui corpi di Tindaro Molica Nardo e Maria Febronia Buttò, detta Bonina.

I due coniugi sono stati rinvenuti morti ieri mattina da un parente della coppia nella loro abitazione, un appartamento al primo piano in uno stabile di Via Casani a Gioiosa Marea.

Una morte cruenta, per entrambi, causata da ferite da arma da taglio. Secondo le prime ricostruzioni, che sembrerebbero aver trovato conferma dalle indagini degli inquirenti, l’uomo avrebbe accoltellato la moglie, per poi usare l’arma, un coltello ritrovato in casa dai Carabinieri, per togliersi la vita. Un solo fendente per la donna, al petto; diverse ferite, invece, sul corpo dell’uomo.

Un femminicidio-suicidio sarebbe dunque l’ipotesi più accreditata. Ovviamente si potrà capire di più sull’accaduto dopo i risultati dell’autopsia. Intanto continuano le indagini dei carabinieri della compagnia di Patti, coordinate dal procuratore della repubblica Angelo Cavallo e dal sostituto Federica Urban.

SI cerca ancora si capire il movente che ha portato a questo tragico epilogo. Tra i due potrebbero esserci stati contrasti coniugali, ma tutto è ancora da verificare. In attesa dei rilievi dei Ris, che hanno scandagliato la casa palmo per palmo, si stanno acquisendo anche le testimonianze di parenti e amici della coppia. Nulla è lasciato al caso, in questo intricato mistero che ha sconvolto non solo una famiglia, ma l’intera comunità di Gioiosa Marea.