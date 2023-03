Donna denuncia una presunta violenza sessuale a bordo della nave Palermo-Cagliari, indagini in corso

Un presunto caso di violenza sessuale a bordo ha fermato al porto di Palermo la nave, targata Grimaldi, che collega il capoluogo siciliano a Cagliari. La nave sarebbe dovuta salpare per la Sardegna alle 9 di questa mattina, ma l’intervento della squadra mobile palermitana ha bloccato tutto. A bordo sono saliti gli agenti della Mobile e la polizia Scientifica per capire cosa è accaduto.

L’aggressione sarebbe avvenuta ieri, mentre la nave era in viaggio verso Palermo. Una volta giunta in Sicilia, una passeggera è andata al pronto soccorso denunciando di aver subito delle molestie.

Secondo quanto accertato dagli agenti della squadra mobile, la donna dopo lo sbarco è stata portata in un ospedale cittadino per sottoporsi alle visite previste dal protocollo in caso di abusi. Il traghetto è fermo al porto per consentire agli inquirenti di avviare le indagini.