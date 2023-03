Calcio – Pareggio pirotecnico per il Città di Sant’Agata, 3-3 contro la Mariglianese

Pareggio pirotecnico per il Città di Sant’Agata che, impegnato in trasferta sul campo del fanalino di coda Mariglianese, ottiene un solo punto nonostante i 3 gol segnati.

Gli uomini di mister Vanzetto non approfittano del passo falso del Locri, sconfitto in casa dal Paternò per 0-1, con rete dell’orlandino Fabrizio Bontempo, ma salgono comunque a quota 49, a soli tre punti dai calabresi.

I locali sbloccano il match al 2′ con Cacciottolo, Vitale pareggia al 21′, ma ancora i locali vanno in vantaggio al 43′ con Corbisiero. Mette tutto a posto per i biancazzurri il solito Bonfiglio, che segna il gol del pareggio poco prima del fischio dell’arbitro, che sancisce la fine del primo tempo.

Capitano Cicirello illude i suoi con un gran gol al 66′, così come Curtosi, che para un rigore ai locali. Lo stesso primo difensore dei biancazzurri cede però proprio allo scadere con Ferraro che fissa il punteggio finale sul 3-3. Sicuramente un’occasione sprecata per il Città di Sant’Agata, che avrà però modo di rifarsi domenica prossima proprio contro il Locri secondo il classifica: con una vittoria ci sarebbe l’aggancio.