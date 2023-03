Le Miss Reginette d’Italia immortalate dal fotografo Lorenzo Porretta nell’accogliente Santa Lucia del Mela

E’ stata sicuramente una bella esperienza per le partecipanti al concorso Miss Reginetta d’Italia che sono state le protagoniste dello shooting diretto dal fotografo messinese Lorenzo Porretta.

Le Miss Gaia Sottile, Viviana Renzetti ed Elena Bello hanno posato tra i vicoli, le piazze, il Chiostro del Sacro Cuore, i monumenti, l’ex carcere borbonico di Santa Lucia del Mela seguendo i consigli del fotografo e sotto gli occhi attenti della responsabile delle Miss Nuccia Sottile.

Un pomeriggio in cui il fotografo ha voluto abbinare la bellezza della città luciese a quella delle ragazze siciliane: “E’ semplice fare belle foto quando lo scenario è incredibilmente accattivante come quello di Santa Lucia del Mela e le protagoniste sono delle meravigliose ragazze che rappresentano il nostro territorio” ha dichiarato Lorenzo Porretta che dall’alto della sua esperienza ha elargito diversi consigli.

Molto contente le tre ragazze che tra sorrisi e un po’ di emozione hanno trascorso un pomeriggio tra pose, cambi d’abito, mini sfilate e hanno potuto apprezzare la città e anche qualche dolce tipico del posto offerto dalla pasticceria “Nicotina” leader nella preparazione dei torroni.

Molto soddisfatto anche l’Assessore Benedetto Merulla: “Vorrei ringraziare Francesco per averci proposto questo momento che ha catturato l’attenzione anche dei nostri concittadini in giro per Santa Lucia del Mela. Anche questo è un modo semplice per far conoscere la nostra città, le nostre tradizioni e i nostri prodotti. Sicuramente ne faremo altri, anche perchè c’era un po’ di freddo e in molti luoghi storici non siamo potuti andare”.

Già dalla prossima settimana ci sarà un altro shooting fotografico con altre ragazze partecipanti al concorso.

Momenti che fanno da ponte, prima, al 31 marzo quando a Rimini tutti i responsabili regionali del concorso si riuniranno per programmare nel migliore dei modi la continuazione e il gran finale della stagione e poi al 29 aprile quando si svolgerà, a Milazzo, l’ottava selezione per la Sicilia Orientale.

Per partecipare basta chiamare la responsabile delle miss Nuccia Sottile al 339 82 54 709 o consultare il sito www.reginettaditalia.it