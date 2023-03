E’ nata “Youppa”, applicazione per fidelizzare i clienti. Sconti e promo a portata di click – VIDEO

Un’app che porta benefici sia al consumatore che al negoziante. Una start up creata sul territorio dei Nebrodi e che punta ad espandersi sempre di più. Si tratta di Youppa, l’applicazione che permette all’utente di ricevere sconti, offerte e premi esclusivi per ogni acquisto nei negozi convenzionati.

Utile non solo agli utenti, ma anche ai commercianti: con Youppa+ i negozianti potranno creare una fidelity card personalizzata per i clienti, in pochi click e direttamente sul telefonino, eliminando del tutto la plastica.