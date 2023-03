Ficarra: il territorio comunale è un cantiere all’aperto, operativi otto interventi

Il territorio di Ficarra cambierà a stretto giro e si darà una veste più “storica” e dunque conforme alle sue tradizioni culturali e al suo passato.

Al momento sono aperti otto cantieri, per interventi di riqualificazione, consolidamenti, rifiuti ed efficientamento energetico. Nel contempo si stanno gettando anche la basi per realizzare una tangenziale che consentirà migliori collegamenti con il territorio. Qui sotto gli interventi relativi al comune montano divisi per settori con i relativi importi.

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE

STRADE E SPAZI PUBBLICI 1) Riqualificazione del contesto urbanistico di pregio del centro storico di Ficarra per la promozione di un sistema integrato di ospitalità diffusa €. 1.500.000,00 2) Lavori di adeguamento e messa in sicurezza della Piazzetta ubicata in prossimità del cimitero comunale €. 80.000,00 3) Lavori di riqualificazione delle vie limitrofe alla Fortezza carceraria €. 1.000.000,00 IMMOBILI 1) Manutenzione straordinaria del Palazzo Municipale €. 885.000,00 2) Lavori di recupero della Chiesa del Carmelo €. 1.200.000,00 3) Illuminazione artistica della fortezza carceraria €. 80.000,00 €. 4.745.00,00

INTERVENTI SULLE INFRASTRUTTURE SPORTIVE

1) Realizzazione del campetto sportivo della frazione Matini €. 300.000,00 2) Lavori di miglioramento, attraverso interventi di manutenzione straordinaria, del campetto pluriuso sito in località Logge €. 204.000,00

INTERVENTI SULLE STRADE COMUNALI E PER LA REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI

1) Lavori di manutenzione strade comunali €. 204.000,00 2) Realizzazione del parcheggio in Via Logge €. 190.000,00 €. 394.000,00

ALTRI INTERVENTI

Lavori di consolidamento Natoli 2° lotto €. 1.370.000,00 Ripristino dei dreni, delle opere di presa e delle tubazioni nella Frazione Crocevia-Bambola €. 47.000,00 Realizzazione di un portale web interattivo per il Museo dei giochi e del giocattolo medioevale con un sistema di guida in realtà aumentata €. 94.000,00 Realizzazione di un impianto di compostaggio locale nel comune di Ficarra €. 211.00000 €. 1.722.000,00

INTERVENTI VOLTI ALLA RIDUZIONE DELLE SPESE ENERGETICHE

Efficientamento dell’impianto di pubblica illuminazione €. 700.000,00 N. IMMOBILE MUNICIPIO 1 SISTEMI DI RELAMPING SU MUNICIPIO €. 40.000,00 2 IMPIANTI FOTOVOLTAICI E SERVIZI CONNESSI SU MUNICIPIO €. 90.000,00 3 IMPIANTI A POMPA DI CALORE PER LA CLIMATIZAZZIONE E SERVIZI CONNESSI SUL MUNICIPIO €. 55.000,00 Sub Totale €. 185.000,00 €. 185.000,00 PALAZZO BARONALE MILIO-FICARRA 4 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON IMPIANTO FOTOVOLTAICO INTEGRATO CON COPPO SOLARE SU PALAZZO BARONALE MILIO-FICARRA €. 90.000,00 5 INFISSI E SISTEMI DI SCHERMATURA SOLARE SU PALAZZO BARONALE MILIO-FICARRA €. 60.000,00 6 SISTEMI DI RELAMPING SU PALAZZO BARONALE MILIO -FICARRA €. 50.000,00 Sub Totale €. 200.000,00 €. 200.000,00 EX SCUOLA MEDIA C.DA NATOLI 7 IMPIANTI A POMPA DI CALORE PER LA CLIMATIZZAZIONE E SERVIZI CONNESSI SU EDIFICIO EX SCUOLA MEDIA C.DA NATOLI €. 100.000,00 8 SISTEMI DI RELAMPING SU EDIFICIO EX SCUOLA MEDIA C.DA NATOLI €. 60.000,00 Sub Totale €. 160.000,00 €. 160.000,00 Totale €. 545.000,00 €. 545.000,00 Realizzazione di un campo fotovoltaico a servizio dell’impianto di sollevamento del pozzo Marzilio che alimenta il civico acquedotto COSTITUZIONE DELLA COMUNITA’ ENERGETICA 100.000,00 EURO CON IL MINISTERO DELL’INTERNO €. 355.000,00 €. 1.600.000,00

Per quel che concerne gli interventi sull’efficientamento energetico di 545 mila euro, sono in fase di ultimazione le procedure di finanziamento – ma si tratta di un finanziamento sicuro, perché “a sportello” ed il comune di Ficarra è stato inserito; riguardo invece al “campo fotovoltaico” presso l’impianto di Marzilio per 355 mila euro è in fase di progettazione – ma anche questo finanziamento è sicuro, in quanto il comune cofinanzia con 100 mila euro e ci sono le risorse del Ministero dell’Interno già assegnate ed il resto con i benefici della comunità energetica – circa il 40% del finanziamento – per i comuni al di sotto dei 5000 abitanti che in automatico beneficeranno del contributo.