Dramma a Gioiosa Marea, marito e moglie trovati morti in casa, è stato omicidio-suicidio?

Tragedia questa mattina a Gioiosa Marea, dove un ex finanziare in pensione Tindaro Molica Nardo e sua moglie Bonina Buttò, cuoca, sarebbero stati trovati morti nella loro abitazione in un immobile al primo piano in via Casani a Gioiosa Marea. Potrebbe trattarsi di omicidio-suicidio, ma questa ipotesi merita conferma e lo stesso per l’arma che sarebbe stata utilizzata.

Sul posto il procuratore della repubblica di Patti Angelo Cavallo, i carabinieri del comando provinciale di Messina, quelli del compagnia di Patti al comando del tenete colonnello Salvatore Pascariello e gli specialisti della Scientifica di Messina.

Nella foto sopra il procuratore della repubblica Angelo Cavallo che si reca all’interno dell’abitazione dov’è avvenuta la tragedia.

Sul posto è arrivato anche il sindaco di Gioiosa Marea Giusy La Galia, sconvolta per quanto accaduto, per una tragedia inaspettata.